Lewis Hamilton voor ophouden Mazepin wel bestraft

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is voor het ophouden van Nikita Mazepin wel gestraft. De coureur krijgt een reprimande, dit is zijn tweede van het seizoen. Het team krijgt een boete van 25.000 euro.

Lewis Hamilton moest voor twee incidenten naar de stewards komen, maar voor het negeren van de gele vlag, kreeg hij geen straf. Voor het incident waarvoor hij het laatste werd opgeroepen, krijgt hij een straf. Het is niet een echte straf, want met een reprimande kom je mee weg. Alleen voor Lewis is het wel een probleem, want bij drie reprimandes, krijg je 10 plaatsen grid straf.

Aan het incident zelf kon hij niet veel doen. Mazepin kwam vanuit een dode hoek de bocht om, het team had hem dit moeten zeggen. Daarom krijgt het team een boete van 25 duizend euro.