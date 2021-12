Mercedes-coureur Lewis Hamilton mag zich tweemaal melden bij de stewards. Hij moet zich verantwoorden voor het incident met Mazepin, waar hij eigenlijk niets aan kon doen en het incident met de dubbel gele vlaggen.

Lewis Hamilton reed gevaarlijk in de weg voor Nikita Mazepin, maar daar kon hij zelf niets aan doen. Zijn engineer informeerde hem niet over de situatie, maar moet zich wel verantwoorden. Hij kan hier mogelijk een gridstraf voor krijgen, al lijkt een licentiepunt meer voor de hand.

Het tweede vergrijp is erger. De Brit moet vrezen voor een gridstraf van vijf plekken. Hij heeft namelijk de gele vlaggen genegeerd en zelfs de dubbel gele vlag. Hier kan hij een straf tot 10 plaatsen voor krijgen, maar meestal is dit vijf plaatsen. Hieronder de beelden van het incident, waar duidelijk te zien is, dat Hamilton de vlaggen (borden) negeert.