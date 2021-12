Horner ondanks snelle Mercedessen toch tevreden: "Gaat fascinerend worden"

De trainingen in Saoedi-Arabië lieten weer eens zien dat het enorm close is tussen titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen en hun teams Mercedes en Red Bull Racing. Hamilton was de snelste in de beide vrije trainingen maar dat neemt niet weg dat Red Bull-teambaas Christian Horner tevreden was.

Na afloop van de trainingen in het warme Jeddah verscheen Horner voor de camera's van het Britse Sky Sports. Hij zag wat iedereen zag: "Je kon zien dat het nogal close was. Het is een uitdagend circuit, hoge snelheid en veel muren. Het zal gaan draaien om wie het beste uit de banden kan krijgen, wie een vrije ronde krijgt en wie het dichtst langs de muren kan rijden."

Cruciaal

Horner kijkt toch positief terug op de trainingen: "Het gaat een fascinerende competitie worden. De kwalificatie zal cruciaal worden zoals op de meeste stratencircuits. Tijdens de race kan er echt van alles en nog wat gaan gebeuren."

Banden

De banden speelden weer een belangrijke rol in Jeddah. Horner reflecteert op de rubbertjes: "We voelden ons heel erg sterk op de harde band. De zachte band is de diva van het stel. We gaan het een en andere analyseren van de outlaps en de voorbereiding. Ik denk dat wij niet de enige waren op dat gebied."