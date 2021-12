Alpine rijdt met speciale livery in Jeddah

De bolides van Alpine zullen er in Saoedi-Arabië iets anders uit zien dan normaal. De Franse formatie viert in Jeddah namelijk een bijzondere mijlpaal. De Saoedische Grand Prix is namelijk de honderdste race waarin de Renault Group en brandstofleverancier Castrol samenwerken.

Om dit te vieren heeft het team van Alpine de livery van de auto iets aangepast in Jeddah. De achtervleugel en de achterzijde van de auto's van Esteban Ocon en Fernando Alonso zijn namelijk groen in plaats van blauw. Groen is de kleur van sponsor Castrol.

Alpine z zmienionym malowaniem na najbliższy wyścig. Z okazji 100 GP z Castrolem. #F1PL #elevenf1 pic.twitter.com/HCwJnq3s3s — mateusz (@mzimmi25) December 2, 2021

Ook staan er enkele extra feest-teksten op de wagens. Op de zijkant van de bolide staat een extra logo om het jubileum van de samenwerking te vieren. Op de achtervleugels staan in Jeddah ook aanbevelingen van het team.