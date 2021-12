Ralf Schumacher weet waarom Verstappen nog geen kampioen is: "Hij heeft veel pech gehad"

Max Verstappen is nog steeds in een spannend titelduel verwikkeld met zijn grote concurrent Lewis Hamilton. Voor sommigen is dit een verrassing want Verstappen rijdt een zeer constant seizoen en heeft meer races gewonnen dan Hamilton. Het grote verschil tussen de twee komt door het feit dat Verstappen meer pech heeft gehad dan Hamilton.

Oud-coureur Ralf Schumacher vindt het vreemd dat Verstappen nog geen wereldkampioen is geworden. Hij ziet de Nederlandse Red Bull-coureur als de grootste pechvogel van het veld. Bij Speedweek spreekt hij zich uit: "Max is echt heel ongelukkig geweest. Hij had tijden terug al wereldkampioen moeten worden."

Onschuldig

De voormalig Williams-coureur somt de pechgevallen van de Nederlandse Red Bull-coureur nog eens op: "Hij is onschuldig van de baan gekegeld in Silverstone, hij was het onschuldige slachtoffer van de startcrash in Hongarije en dan had hij ook nog eens die klapband in Bakoe."

Theorieën

Schumacher hoopt dan ook dat het titelgevecht niet wordt beslist met nog een ongeval: "Ik hoop dat we nog twee races zonder crashes gaan krijgen. Er zijn theorieën dat Max als leider betrokken zou gaan raken bij een crash. Ik hoop het eerlijk gezegd niet."