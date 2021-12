Video: Ocon en Alonso leveren Ballon d'Or af

Maandag werden er in Parijs de belangrijkste individuele prijzen in het voetbal uitgereikt. De internationale voetbaltop had zich in een theater verzameld voor de uitreiking van de Ballon d'Or. Echter moesten de gouden ballen voor de beste mannelijke en vrouwelijke voetballer nog wel even naar het theater worden gebracht.

De organisatie van de Ballon d'Or wist wel een raceteam die dat klusje konden opknappen. Alpine-coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso betraden incognito het podium om de voetballers blij te maken.