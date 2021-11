Ricciardo ziet volwassen Verstappen: "Maar zijn benadering is niet anders geworden"

Max Verstappen is nog maar 24 jaar oud maar toch rijdt hij al zes jaar in de Formule 1. De komst van de Nederlander verliep stormachtig en in zijn eerste jaren bij Red Bull Racing vormde Verstappen een populair komisch duo met Daniel Ricciardo.

De Australiër is tegenwoordig in dienst bij het team van McLaren. Dat betekent niet dat hij niet meer omkijkt naar de prestaties van zijn voormalige teamgenoot. Ricciardo ziet dat de Nederlandse titelfavoriet de afgelopen jaren flink is gegroeid in de sport.

Agressieve benadering

Bij Motorsport.com is de McLaren-coureur zeer lovend over zijn ex-teammaat: "Hij kwam binnen met een agressieve benadering. Hij is volwassener geworden over de jaren. Hij is niet meer zo vaak betrokken bij crashes of incidenten, ik had het gevoel dat dat wel zo was in zijn eerste jaren."

Gepolijst

Toch ziet Ricciardo dat Verstappen niet zo bijster veel is veranderd. Hij ziet het als iets positiefs: "Hij heeft die agressie gepolijst, maar het is er zeker nog wel. Ik denk dat het niet veel is veranderd over de jaren. Hij is volwassener geworden maar zijn benadering is niet anders geworden."