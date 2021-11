Vader Mazepin trok de portemonnee voor nieuw chassis: "Moeten op gelijke voet vechten"

Nikita Mazepin kent niet bepaald een vlekkeloos debuutjaar bij zijn team Haas. De Russische coureur rijdt regelmatig zijn collega's in de weg of haalt gevaarlijke capriolen uit. Hij heeft zich dan ook niet heel populair gemaakt in zijn eerste jaartje in de Formule 1. Toch heeft hij de volledige steun van zijn vader.

Dmitry Mazepin is een steenrijke zakenman die met zijn bedrijf Uralkali ook nog eventjes de titelsponsor is van Haas. Hij is dan ook niet te beroerd om soms even in te grijpen als dat nodig is voor zijn zoon. Zo heeft hij zelf de portemonnee getrokken toen dat nodig was.

Oud chassis

Mazepin senior legt de bizarre situatie uit in gesprek met Match TV. Hij heeft namelijk een chassis betaald: "Een chassis was verwoest door een groot ongeluk aan het einde van het jaar. Er werd toen een nieuwe in elkaar gezet. Het team nam toen de beslissing die aan Schumacher te geven. Maar zodra Nikita met de oude reed kwam hij gelijk met feedback dat het anders was."

Chassis-wissel

Daarop greep papa Mazepin in. De coureurs wisselde van chassis en de Russische coureur had een goed weekend. Teamgenoot Schumacher crashte echter zwaar en er was weer een chassis naar de haaien.

Eigen geld

De steenrijke Mazepin senior besloot daarom maar bij te springen op financieel gebied. Hij legt het uit: "Dus we namen de beslissing om een nieuw chassis te bouwen. Ik betaalde voor de bouw van het chassis met mijn eigen geld. Dit omdat we geloven dat de coureurs bij het team op gelijke voet moeten vechten."