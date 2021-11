Vettel over status F1-coureurs: "We zijn geen beroemdheden"

Formule 1-coureurs staan continu in de spotlights. Toch ziet Aston Martin-piloot en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zichzelf en zijn collega's niet als wereldsterren.

"Beroemdheden zoals wij? Ik weet het niet, ik beschouw mezelf helemaal niet als een bekende persoon", antwoordde de Duitser. "Ik denk niet dat coureurs sterren zijn. Ik denk dat we zijn wat we zijn, we zijn coureurs."

De jonge rijders hebben vaak de grote ambitie om de F1 te bereiken. Niet voor status of geld, maar om zichzelf als beste coureur ter wereld te kronen. Voor Vettel was dat niet anders.

“Ik werd op zeer jonge leeftijd verliefd op de sport en ik hou er nog steeds van. Ik denk dat dat is wat mij motiveert, dus het is niet echt iets anders."

Toch zijn de neveneffecten van rijden in de hoogste autosportklasse niet verkeerd volgens de Duitser. "Er zijn zeker veel leuke dingen die ik heb meegemaakt door het werk of door dat leven, maar het belangrijkste is dat ik het meest verliefd werd op het rijden."