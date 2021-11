Ricciardo zelfbewust: ''Norris doet het absoluut beter in de bochten''

Hoewel Daniel Ricciardo als enige een werstrijd in 2021 op zijn naam schreef voor McLaren, moet de Australiër toch zijn meerdere erkennen in zijn jongere teamgenoot. De achtvoudig Grand Prix-winnaar weet waar het aan ligt, maar heeft nog geen kant-en-klare oplossing voor het probleem. ''Als het makkelijk was, had ik het al geperfectioneerd.''



Het verschil tussen en Norris is volgens Ricciardo makkelijk te verklaren: "Lando doet het absoluut beter in die bochten. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Het is de manier waarop je de bocht ingaat en de rem combineert met de bocht naar binnen snijden'", zei de coureur uit Perth tegen Motorsport.com.

Ondanks verwoede pogingen krijgt de ervaren F1-piloot de soms grillige MCL35M niet aan de praat, zoals hij dat wilt. "Ik probeer de auto iets te laten doen, en hij draait nog steeds, maar hij komt niet zo snel door de bocht", legde hij uit. "Het is maar een halve tiende, maar een halve tiende in deze lange bochten komt neer op drie of vier tienden, dus dat is het eigenlijk gewoon."

Deze tekortkomingen van de MCL35M ziet Ricciardo niet als excuus en hij steekt vooral hand in eigen boezem. ''Het feit dat ik niet in staat ben om de auto goed te laten werken in bepaalde gebieden is een zwakte.''

Op de vraag wat Ricciardo vindt van de prestaties van Norris dit seizoen zei hij het volgende: "Ik denk dat Lando heel goed rijdt. Als er vragen over hem zijn, heeft hij dit jaar aan iedereen bewezen dat hij van het hoogste niveau is. Maar ook het feit dat hij drie jaar met dezelfde auto heeft gereden, heeft hem geholpen.''