Het slotstuk van het F1-seizoen in 1958 vond plaats in Marokko op het voormalig circuit van Ain-Diab-Circuit. Het was de eerste en meteen laatste keer dat er een officiële Grand Prix voor het wereldkampioenschap in het Noord-Afrikaanse land.

De baan werd in opdracht van de sultan Mohammed V gebouwd. De lengte van het circuit was 7.6 kilometer en kende maar vier officiële bochten. Het was te vergelijken met het Outer Circuit van het Bahrein International Circuit, die in 2020 op de kalender stond. De accommodatie in Marokko werd geopend in 1957 en in datzelfde jaar werd er voor het eerst een Grand Prix verreden, die nog niet officieel meetelde voor het kampioenschap. De Fransman Jean Behra in zijn Maserati won de wedstrijd, die ook bekend stond als de Grand Prix van Casablanca.

De Marokkaanse GP werd gewonnen door Stirling Moss. Teamgenoot Mike Hawthorn finishte tweede en pakte daarmee de titel met een punt verschil op Moss.

De wedstrijd in Casablanca keerde vanaf 1959 niet meer terug op de kalender. Logistieke problemen, rond stuivend zand waar motoren niet van houden, een dodelijk ongeval tijdens de trainingen en een baan dat snel en gevaarlijk was, zouden een van de redenen kunnen zijn.



Hieronder de historische beelden van de race: