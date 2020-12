Lewis Hamilton geridderd vanwege verdiensten in Formule 1

Mercedes-coureur Lewis Hamilton gaat vanaf morgen door het leven als Sir Lewis Hamilton. De 35-jarige Brit is opgenomen in de zogenaamde New Year's Honours List, een jaarlijks ritueel waarbij de Britse koningin bekendmaakt wie geridderd wordt. Dit keer staat de naam van Hamilton ook op die lijst.

De Mercedes-rijder vestigde dit jaar een aantal nieuwe records in de Formule 1. Hamilton is nu recordhouder wat betreft het aantal overwinningen met 95 Grand Prix-zeges en hij evenaarde het record van zeven wereldtitels van Michael Schumacher. Hij treedt in de voetsporen van Sir Jackie Stewart, Sir Jack Brabham en Sir Stirling Moss, de enige drie (oud-)Formule 1-coureurs die geridderd zijn.

Stefano Domenicali, de nieuwe Formule 1-directeur, was er als de kippen bij om Hamilton alvast te feliciteren. "Lewis is een ware gigant in onze sport en zijn invloed reikt ver, zowel in de auto als daarbuiten. Wat hij reeds gepresteerd heeft, is fenomenaal. En er zit nog meer in het vat. Iedereen in de Formule 1 feliciteert hem met deze welverdiende vorm van erkenning voor zijn prestaties en we verheugen ons erop om meer van zijn genialiteit te zien in 2021."