Ocon prijst teammaat Alonso: "Hij behoort tot de beste coureurs ooit"

Fernando Alonso keerde dit jaar terug in de Formule 1 bij het team van Alpine. De Spanjaard toont zich een ware teamplayer en werkt regelmatig goed samen met zijn veel jongere teamgenoot Esteban Ocon. De Fransman heeft op zijn beurt dan weer veel respect voor Alonso.

De enkelvoudig Grand Prix-winnaar deelt zijn respect voor Alonso met SoyMotor.com. Hij duidelijk: "Ik heb al jaren enorm veel respect voor Fernando. Ik weet hoeveel hij werkt. De motivatie die hij heeft op die leeftijd, met alle ervaring die hij heeft en al zijn resultaten. Het is indrukwekkend."

Ocon ziet in zijn teamgenoot dan ook een ware legende. Hij is zeer open: "Ik denk dat hij een echte legende van de sport is. Hij behoort tot de beste coureurs, Senna en Schumacher. Hij zal daar altijd zijn want van wat wij nu aan het doen zijn en van wat ik zie denkt hij anders dan andere coureurs. Dat is indrukwekkend."