Mercedes verklaart uitvallen Bottas: "Kregen performance-problemen"

De Grand Prix van Qatar was een race met een lach en een traan voor het team van Mercedes. Lewis Hamilton won de race met speels gemak maar zijn teamgenoot Valtteri Bottas moest de strijd vervroegd staken. De Fin kreeg een klapband en beëindigde zijn race enkele rondjes later.

Het was even onduidelijk waarom Bottas zijn bolide eerder in de pits parkeerde. Topengineer Andrew Shovlin komt nu met een verklaring. In een video op het YouTube-kanaal van het team legt hij het uit: "Het kostte ons niet alleen tijd maar ook performance. Dat komt doordat je geen wiel meer hebt die de auto omhoog houdt. De voorvleugel, de bodem en allerlei aero raakt dan beschadigd."

Performance

Hierdoor presteerde de auto van Bottas niet meer zo als voorheen. Shovlin merkte het al vlot op: "We kregen er al snel problemen met de performance door. Toen we weer verder reden zagen we dat al snel in de data. Dus in de rondes die volgden konden we begrijpen hoeveel performance we verloren."

Te groot

Het was dan ook snel duidelijk dat het niet veel beter zou worden voor de Fin. Shovlin legt het eindoordeel uit: "We hadden ook een beeld van de race en het was duidelijk dat Valtteri de punten niet ging bereiken. De schade was te groot om nog iemand aan te vallen."