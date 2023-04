'Drugovich en Shwartzman komen in actie tijdens Formule E-rookietest'

Reservecoureurs in de Formule 1 krijgen tegenwoordig niet meer zoveel tracktime als in het verleden. Een aantal coureurs beproeven hun geluk dan ook in andere klassen. Ook Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich en Ferrari-reserve Robert Shwartzman mogen zich nu opmaken voor meters in een andere bolide.

Drugovich werd afgelopen seizoen kampioen in de Formule 2 en fungeert dit jaar als reservecoureur van Aston Martin. De Braziliaan mocht meters maken tijdens de testweek in Bahrein en is verder bijna elk raceweekend aanwezig in de paddock. Volgens The Race komt hij later deze maand in actie tijdens de Formule E-rookietest in Berlijn. Hij zou gaan testen voor het team van Maserati.

Volgens The Race komt er tijdens deze testdag op het Formule E-circuit in Berlijn nog een Formule 1-reserve in actie. Het medium meldt dat ook Ferrari-reserve Robert Shwartzman meters zal gaan maken tijdens de test. De Russische Israëliër lijkt te gaan testen voor het team van DS Penske. Hij is volgens het medium niet de enige die voor dat team in actie gaat komen, ook voormalig Formule 1-coureur Will Stevens komt in actie.