Prost geniet van herboren Alonso: "Voor mij is hij de beste van het veld"

Fernando Alonso stond in Qatar voor het eerst sinds 2014 weer op het podium. De Spaanse Alpine-coureur reed een perfecte race en wist de veel snellere Red Bull van Sergio Perez achter zich te houden. Zijn prestatie kan op veel lof rekenen, ook vanuit zijn eigen renstal.

Viervoudig wereldkampioen Alain Prost is tegenwoordig één van de sleutelfiguren bij het team van Alpine. Hij is vol lof over Alonso. Tegenover Auto, Motor und Sport spreekt hij zich uit: "Voor mij is hij de beste coureur van het veld. Het overzicht dat hij heeft van de race is ongelofelijk. Dat geldt ook voor zijn gevoel voor de banden, zijn statements over de auto en hoe hij de engineers van informatie voorziet."

Prost was redelijk sceptisch toen vorig jaar bekend werd gemaakt dat Alonso dit jaar zijn comeback zou gaan maken. Maar alle twijfel is inmiddels weg bij de race-legende: "Fernando heeft mij altijd gezegd dat hij een ander persoon is geworden. Ik moet zeggen dat hij gelijk heeft. Hij staat volledig in dienst van het team en dat is goed voor het team."