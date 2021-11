Alonso is klaar voor de podiums in 2022: "Klaar om de strijd aan te gaan"

Fernando Alonso liet in Qatar maar weer eens zien dat hij zeker nog tot de absolute top van het startveld behoord. De Spaanse Alpine coureur reed een knappe race en kwam als derde over de finish. Het was zijn eerst podium sinds 2014 en als het aan hem lag zeker niet zijn laatste.

Aankomend seizoen gaan er immers nieuwe regels gelden in de Formule 1 en Alonso ziet dan ook kansen. Op de persconferentie voor de top drie besprak de tweevoudig wereldkampioen dit feit: "Het is lastig om te voorspellen wat er gaan gebeuren in de aankomende jaren."

Alonso wil in 2022 dan ook het liefst vaker voor de prijzen strijden: "Het is dan niet zoals dit jaar ,wat een vervolg is van de vorige campagne, maar in 2022 heeft iedereen dezelfde kaarten. Dus we moeten het slim spelen en hopelijk bouwen we een snelle auto. Als we in die positie zitten en ik mij sterk voel, dan ben ik klaar om de strijd aan te gaan."