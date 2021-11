Budkowski hield zijn hart vast: "Was echt een kwestie van een paar bochten"

Fernando Alonso liet in Qatar maar weer eens zien dat hij het nog niet verleerd is. De Spaanse Alpine-coureur reed naar een knappe derde plaats en deed dat met een enkele pitstop. Het zorgde voor enkele nerveuze momenten bij Alpine want in de slotfase plofte er meerdere banden bij andere coureurs.

Al vroeg in de wedstrijd was Alpine bezig met banden sparen. Toch was het in de laatste ronde kantje boord. Alpine-directeur Marcin Budkowski legde het uit bij F1 TV: "In de laatste ronde zag ik al onze monteurs opspringen. Ik dacht alleen maar: 'Nee, nee, nee, er zijn nog een paar bochten.' Eerlijk gezegd was het echt een kwestie van een paar bochten of we het zouden gaan halen."

De podiumplaats van Alonso deed Budkowski goed. Hij zag het als een welverdiend resultaat: "Eerlijk gezegd was het de hoogste tijd voor een podium van Fernando. Ik denk dat iedereen het er wel mee eens is dat hij een podium verdiende als je kijkt naar hoe hij dit jaar heeft gereden. Het is geweldig om hem daar zo te zien staan."