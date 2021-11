Stroll onzichtbaar naar P6: "In eerste stint was het duidelijk dat we goede pace hadden"

Op onopvallende wijze reed Lance Stroll een zeer puike race in Qatar. De Canadese Aston Martin-coureur wist zichzelf op het Losail International Circuit naar een zeer nette zesde plaats te rijden. Met deze prestatie versloeg hij beide Ferrari's en was hij ook zijn teamgenoot Sebastian Vettel te snel af.

Vanzelfsprekend was de 23-jarige Canadees zeer in zijn nopjes met zijn resultaat. Tegen de media-afdeling van de Formule 1 sprak hij zich uit: "De auto voelde heel goed vandaag en ik ben heel blij met onze performance. Ik won wat posities in de eerste ronde en tijdens de eerste stint was het duidelijk dat we de pace hadden om te presteren."

Een perfect uitgevoerde undercut zorgde ervoor dat Stroll op relatief simpele wijze de Ferrari van Carlos Sainz kon inhalen. Hij kijkt dan ook positief terug op de race: "Over het algemeen verliep alles perfect voor ons vandaag. Het feit dat we acht punten scoren aan het einde van de triple header is heel bemoedigend en een beloning voor al ons harde werk."