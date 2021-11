Inhaalkoning Perez nam geen risico's: "Maakten ons zorgen over die ontploffende banden"

Sergio Perez moest in Qatar veel terrein goed maken na een rampzalige kwalificatie. De Mexicaanse Red Bull-coureur liet zien dat hij prima een inhaalrace kan rijden en reed op zeer spectaculaire naar de vierde plaats op het Losail International Circuit.

Perez kwam in de slotfase nog dichtbij nummer drie Alonso maar het was tevergeefs. Tegenover de internationale media liet hij weten geen risico's te willen nemen: "Het lukten ons om veel auto's in te halen, maar waarschijnlijk waren dat er niet genoeg. We bespraken een één-stopper en een twee-stopper. Ik denk dat we ons zorgen maakten over die ontploffende banden hier. We hebben het op save gespeeld en een goed resultaat gepakt voor het team."

De Mexicaan merkte dat racen in Qatar geen makkelijke opgave was: "Het was een veeleisende race. Het was flat out de gehele race. Geen makkelijke race, we waren de hele tijd aan het pushen. Ik denk dat de VSC ervoor zorgde dat we Fernando niet konden aanvallen."