Mercedes had super rondje Hamilton niet zien aankomen: "Ook fijn om Valtteri op P3 te hebben"

Mercedes was zeer dominant in de kwalificatie in Qatar. Lewis Hamilton gaf de concurrentie het nakijken en was bijna een halve seconde sneller dan zijn naaste belager Max Verstappen. Mercedes had zelf geen rekening gehouden met dit enorme verschil en was dan ook blij verrast met het resultaat.

Topengineer Andrew Shovlin is blij met de prestaties van zijn ster-coureur. In een persbericht van zijn team spreekt hij zich uit: "Een heel indrukwekkende pole-ronde van Lewis. We hadden het gevoel dat het mogelijk was vandaag maar met een marge van 0,45 seconden zagen we niet aankomen. Het is ook fijn om Valtteri op de derde plaats te hebben."

Hamilton had een rampzalige vrijdag en Mercedes heeft dan ook gezocht naar een oplossing van zijn problemen. Shovlin merkte het ook op: "Lewis had een zeer solide dag en hij was tevreden met zijn auto. Valtteri zijn sessie verliep niet vlekkeloos. We hadden moeite om een rustig moment te vinden voor zijn outlaps."