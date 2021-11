Hoe werkt de flexibele 'illegale' achtervleugel van Mercedes?

Nu de zaak tussen Verstappen en Hamilton is gesloten richten de pijlen zich weer op de 'oorlog' tussen Red Bull Racing en Mercedes. Helmut Marko en Christian Horner wezen er al eerder op dat ze een idee hadden wat Mercedes uitspookt maar wilden dat nog achter de hand houden.

Inmiddels is er een foto uitgelekt op het internet, die ook binnen Red Bull gebruikt wordt richting de FIA. Het Oostenrijkse team beschikt over meerdere foto's, maar de foto die is gelekt op het internet is één van deze foto's. Het zou aantonen dat de DRS van Mercedes meer open staat dan toegestaan is, en dat de achtervleugel illegaal zou zijn. Dat zou tevens kunnen verklaren waardoor Lewis Hamilton vorige week, inclusief DRS, een topsnelheid had die 33 kilometer per uur hoger lag dan de concurrentie.

Hoe werkt het?

Bij het openen van de DRS klapt het bovenste deel open, zoals al diverse jaren bekend. Het onderste deel van de achtervleugel mag niet flexibel zijn en daar zit nu net de krukas in het hele verhaal. Volgens bronnen binnen Red Bull is de onderste vleugel flexibel, en zou deze lichtjes open komen te staan bij een snelheid boven de 260 kilometer per uur, door de druk die erop komt.

Hiermee kan er meer lucht door de opening van de twee vleugels en dit zou zorgen voor de nieuwe topsnelheid die Mercedes al meerdere races heeft laten zien.

Op het moment dat de achtervleugel dus achterover buigt, gaat het langs de wind-end-plates aan de binnenkant en die sporen zijn te zien op de foto's.

Red Bull gaat protest indienen

Hoewel er veel over is gesproken heeft Red Bull officieel nog geen protest ingediend. Dat lijkt dit weekend echter wel te gaan gebeuren, zo zegt men in de paddock van Qatar. Op het moment dat Red Bull deze vleugel constateert tijdens de kwalificatie zal zaterdagavond officieel een protest worden ingediend bij de FIA.

Wolff vs Horner

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er niet veel aan de hand. In de FIA-persconferentie, waar ook Red Bull-teambaas Horner zat, zei hij vrijdagmiddag: "Wat Red Bull zegt klopt niet. We zijn veertien keer gecontroleerd door de FIA. Ik wil best een exemplaar naar jullie toesturen."

Horner reageerde hierop als volgt, maar kreeg geen antwoord terug: "Hoe leg je die sporen dan uit?"