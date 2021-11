Hamilton heeft een baaldag: "Ik zit zeker weten niet in de buurt"

Van alle toppers was Lewis Hamilton de matigste op het debuterende Losail International Circuit. De Britse regerend wereldkampioen reed in allebei de trainingen de vierde tijd en moest tot twee keer toe teammaat Valtteri Bottas voor zich dulden. Een vrolijke vogel was hij na afloop dan ook niet.

Na afloop van de tweede vrije training in Qatar verscheen de ervaren Brit voor de camera's van zijn langgenoten van Sky Sports. Hij was niet blij: "Ik weet niet hoe groot het verschil is maar ik zit er ver vanaf. Dus ik zit zeker weten niet in de buurt. Op het moment ben ik zoals ik al zei een beetje langzaam en dat moet ik uit vogelen."

Hamilton wilde daarnaast niet te diep ingaan op het afgewezen protest van zijn team Mercedes over het bocht 4-incident op Interlagos. "Ik heb er geen meningen over omdat ik er geen onderdeel van was. Ik heb mij gefocust om mij weekenden."