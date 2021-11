Bottas heeft een topmiddag: "Ideale manier om een weekend te starten"

Valtteri Bottas heeft een prima vrijdag achter de rug in Qatar. Met een derde en een eerste plaats mag de Finse Mercedes-coureur niet klagen. Op het voor hem onbekende Losail International Circuit keek de uittredend Mercedes-coureur dan ook met een zeer tevreden gevoel terug op zijn dag.

Na afloop van de vrijdag-sessies verscheen Bottas voor de internationale camera's. Hij keek terug bij Sky Sports: "De dag begon goed met de set-up. Eigenlijk was de balans zo goed dat we maar kleine aanpassingen hoefden te doen voor VT2. Dus dit is een ideale manier om een weekend te starten op een nieuwe baan."

Toch was de Fin niet tevreden met alles. Hij sprak zich redelijk geheimzinnig uit: "Zelfs met twee sessies konden we niet de volledige beschikbare snelheid benutten dus we blijven hard door werken. Het was een goede training. Maar het is een training en we proberen zoveel mogelijk te leren zoals we kunnen. Het gevoel was goed en dat belooft wat voor de rest van het weekend."