Russell zet zijn geld op Hamilton: "Wat hij deed was exceptioneel"

Wie wordt de nieuwe wereldkampioen Formule 1 van 2021? George Russell adviseert om geld te zetten op Lewis Hamilton en Mercedes.

"Ik zeg het al een tijdje. Toen Max Verstappen en Red Bull de overhand leken te hebben, is het natuurlijk stom om niet in te zetten op Lewis en Mercedes," zei de Williams-coureur tegenover GP Fans. "Het laatste weekend in Brazilië bewees dat. Het feit dat zij nog meedoen is exceptioneel en wat Lewis deed was ook expectioneel."

Dat Russell deze uitspraken doet, is niet verrassend. De 23-jarige coureur is al een langere tijd verbonden met Mercedes en zal in 2022 voor de hoofdmacht gaan rijden naast landgenoot en zevenvoudig kampioen Hamilton.