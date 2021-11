Hamilton rijdt in Qatar met activistische regenbooghelm

Dit weekend zal Lewis Hamilton weer rondrijden met een speciaal helmontwerp. In het zwaar bekritiseerde Qatar kiest de Brit voor een activistisch tintje. Zijn helm is namelijk voorzien van de regenboogkleuren en de LGBTQ+ vlag. Vorig weekend reed hij nog met een Ayrton Senna-helm.

First look at LH’s new lid. 🌈😍 pic.twitter.com/kpS2YwkKyJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 19, 2021

Het lag in de lijn der verwachtingen dat Hamilton dit weekend iets zou gaan doen. Qatar is immers een land waar de mensenrechten niet op orde zijn en Hamilton strijdt daar juist voor. De tekst 'Still I Rise' heeft Hamilton speciaal voor dit weekend vervangen met 'We Stand Together'.