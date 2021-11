Perez geeft FIA advies: "Gebruik vanaf nu meest ervaren stewards"

Sergio Perez heeft de FIA ​​opgeroepen om hun meest ervaren stewards van dienst in te zetten voor de rest van het seizoen om het strijd van het kampioenschap dit jaar. De strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen heeft er al voor gezorgd dat de stewards drie keer beslissingen moesten nemen over hun duels op de baan.

Toevallig waren ze alle drie tijdens races op van weekenden met sprintraces. Ten eerste kreeg Hamilton een tijdstraf van 10 seconden voor een botsing tussen het duo op Silverstone, maar won toch de Britse Grand Prix nadat zijn rivaal tegen de vangrail was gecrasht.

Monza is dit jaar het enige circuit waar beide titelrivalen tegelijk een uitvalbeurt moesten incasseren. De Red Bull kwam gedeeltelijk op Hamiltons Mercedes tot stilstand in het grind nadat ze de kerbstone hadden aangetikt toen ze zij aan zij door de eerste chicane reden. Verstappen kreeg een gridstraf van vijf plaatsen voor de volgende race in Rusland.

In Sao Paulo, achtten de stewards een onderzoek niet eens nodig nadat Hamilton wijd was gedwongen door Verstappen, die ook van de baan ging, op het moment dat de Brit de Nederlander probeerde in te halen voor de leiding in de race en uiteindelijk de overwinning wist te behalen.

Dat was echter niet het laatste, want Mercedes beriep zich op hun recht om een ​​herziening van het incident aan te vragen in de hoop dat Verstappen wederom een straf krijgt die hem naar de derde plaats in de einduitslag van de Grand Prix van Sao Paulo zou brengen, waardoor zijn voorsprong in het kampioenschap met 3 punten zou afnemen, en op een totaal van 11 punten in het voordeel zou komen.

Voorstel Perez

Het is echter niet uitgesloten dat op het moment dat het seizoen tot een climax komt er nog meer incidenten tussen de twee zullen volgen. Daarom, hoopt Verstappen's Red Bull-teamgenoot Perez, dat het neusje van de zalm van de FIA's stewardingpool in actie zal komen in Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.

In gesprek met Sky Sports zegt Perez: "De stewards hebben een zeer zware taak te doen, want het is hier niet zoals in het voetbal. De regels zijn een beetje open en erg moeilijk te interpreteren. De ene steward kan het ene zeggen, de andere ziet het op zijn eigen manier."

"Maar ik denk dat we nu de meest ervaren stewards moeten hebben zodat we ons over die situatie geen zorgen hoeven te maken."