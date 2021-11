Palmer snapt uitblijven straf Verstappen niet: "Je kan geen duidelijkere zaak krijgen"

Het bocht 4-incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton van afgelopen weekend in Brazilië houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. Mercedes was furieus dat de stewards geen actie ondernamen en de Duitse renstal diende gisteren dan ook een protest in bij autosportbond FIA.

Ook oud-coureur en analist Jolyon Palmer kan er met zijn hoofd niet bij. De Brit is in de Chequered Flag Podcast zeer uitgesproken: "Je kan geen duidelijkere zaak hebben van forcing another driver off track dan hier. Ik weet niet hoe duidelijker je het kan maken maar er kwam alsnog geen onderzoek."

Palmer denkt dat de stewards een situatie zoals bij de Canadese Grand Prix in 2019 wilde voorkomen: "Het is er zo'n eentje zoals bij de die Canada 2019 penalty waar de race werd geruïneerd voor iedereen die zat te kijken. We hadden dat hier niet en we hadden een goed spektakelstuk. Maar als Hamilton de race niet had gewonnen op de baan denk ik dat we hier nogal wat verontwaardiging hadden."