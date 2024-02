Palmer denkt dat Verstappen Hamilton-transfer veroorzaakte

Lewis Hamilton schokte vorige week de wereld. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Het is een enorme transfer en Jolyon Palmer vindt het geweldig. De analist denkt dat Max Verstappen een rol heeft gespeeld bij de transfer.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. In dienst van de Duitse renstal werd hij zes keer wereldkampioen en groeide hij uit tot één van de succesvolste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. Toch heeft hij nu de keuze gemaakt om over te stappen naar Ferrari. Bij de iconische renstal gaat hij een jeugddroom verwezenlijken en hij wordt ook de teamgenoot van Charles Leclerc.

Geweldig

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer vindt het een geweldige move van Hamilton. De Brit is razend enthousiast en dat deelt hij in de podcast 'Chequered Flag': "Ik vind het geweldig nieuws. Hoe kun je hier nu niet blij mee zijn? Hier was de sport aan toe. De grootste naam in de sport stapt over naar Ferrari voor de laatste jaren in zijn loopbaan. Niemand had verwacht dat dit zou gebeuren. Dat maakt het zo leuk. Afgelopen jaar waren er soms een paar geruchten, maar toen tekende hij bij Mercedes. Nu gebeurt het alsnog, ik vind het een geweldige combinatie."

Max Verstappen

Palmer denkt dat de transfer van Hamilton mede is veroorzaakt door de dominantie van Max Verstappen. De Britse analist denkt dat dit voor interessante situaties kan gaan zorgen: "Iedere coureur wil in de beste auto zitten, maar niemand gaat naar Red Bull. Ze hebben daar Max Verstappen en dat is echt een winning machine. We weten waartoe hij in staat is in die auto, dus je wil in de best mogelijke positie zitten om Max uit te dagen."