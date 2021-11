Wolff verwacht afname van performance: "We gaan tot het einde door met deze motor"

Lewis Hamilton moest afgelopen weekend alweer van motor wisselen. De wissel zorgde ervoor dat de Brit vijf plaatsen naar achter moest op de startgrid in Brazilië. Het bleek uiteindelijk een gouden wissel want Hamilton vloog over de baan en won de race na een kiezelhard duel met Max Verstappen.

Bij Red Bull maken ze zich zorgen over Hamiltons nieuwe krachtbron. Als de Brit deze snelheden weet vast te houden kan het zo maar heel moeilijk worden om hem te verslaan in de aankomende drie races in Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.

Performance verliezen

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt echter dat dit wel zal meevallen. De Oostenrijker spreekt zich uit tegenover Autosport: "Er is een performance-drop off bij elke motor. Dat betekent dat we dan wel blijven racen met deze motor tot het einde maar we wel performance verliezen."

Vraagtekens

Wolff denkt dan ook dat er niet nog een keer van motor moet worden gewisseld. Hij is vrij duidelijk: "We gaan naar het einde van het seizoen met deze motor. We hebben nog steeds wat vraagtekens over de betrouwbaarheid maar we hopen dat we de juiste antwoorden hebben gevonden. We gaan door tot het einde."