Sainz heeft oplossing om bocht 4-incident te voorkomen: "Kan worden opgelost met grindbak"

Het bocht 4-incident van afgelopen weekend heeft gisteren een staartje gekregen. Mercedes heeft namelijk een protest ingediend omdat ze van mening zijn dat Max Verstappen Lewis Hamilton van de baan drukte. Tijdens de race in Sao Paulo werd er geen onderzoek gestart tot frustratie van Mercedes.

Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft wel een oplossing om soort gelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. De Spanjaard heeft iets heel simpels in zijn hoofd. Hij deelt het met Motorsport.com: "Persoonlijk denk ik dat het opgelost kan worden met een grindbak bij het uitkomen van die bocht 4."

Sainz laat zich vaker horen als een ferme voorstander van de grindbak. Hij denkt dat het voor heel andere situaties in de race zorgt: "Bij de start gingen een aantal auto's ,wij ook, wijd. Als er daar een grindbak had gelegen was het geen probleem geweest. Niet voor de stewards, Michael Masi, Lewis, Max of voor ons."