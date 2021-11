Perez maakt zich zorgen over Mercedes: "Lewis bevond zich echt op een andere planeet"

Sergio Perez startte de Braziliaanse Grand Prix vanaf de tweede startrij en vocht zich in de eerste ronde naar de tweede plaats. Hij wist de positie in de loop van de race niet vast te houden. Uiteindelijk kwam hij er niet aan te pas en kwam hij 'slechts' als vierde over de finishlijn.

Na afloop van de Braziliaanse Grand Prix verscheen de Mexicaan voor de camera's van de internationale media. Hij besprak zijn dag met Sky Sports: "Ik was niet instaat ze bij te houden vandaag. Lewis bevond zich echt op een andere planeet. Met Bottas had ik het geluk dat de Virtual Safety Car twee ronden later naar buiten kwam en daar verloren we het podium."

De Mercedessen waren weer loeisnel in Sao Paulo en dat viel ook de Red Bull-heren op. Perez zag het ook en hij maakt zich zorgen: "Ik ben onder de indruk van hun straight line speed hier. Ze waren echt op een compleet andere planeet vandaag."