Marko schrikt van Mercedes-pace: "Als ze dit volhouden ziet het er niet goed uit"

Max Verstappen werd in Brazilië verslagen door Lewis Hamilton in een man tot man-gevecht. Vooral de enorme snelheid van Hamiltons gloednieuwe motor was zeer indrukwekkend. Bij Red Bull beginnen ze zich zorgen te maken want als Hamilton dit vol weet te houden wordt het nog zeer spannend.

Ook teamadviseur Helmut Marko zag de zeer rappe Mercedes. De Oostenrijker begint zich zorgen te maken. Hij spreekt zich uit bij de Oostenrijkse tv-zender ORF: "Als ze deze motor-performance kunnen volhouden tot de laatste race, dan ziet het er niet goed uit."

Marko reageert ook nog eventjes op zijn landgenoot en Mercedes-teamgenoot Toto Wolff. Die was namelijk van mening dat Verstappen een straf moest krijgen voor zijn manier van verdedigen. Marko kan zich hier niet in vinden: "Verstappen reed vooraan en toen probeerde Hamilton langszij te komen. Verstappen ging wijd en Hamilton ging met hem mee. Dit was gewoon een race situatie."