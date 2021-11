Breaking: Hamilton weer naar de stewards in Brazilië

Lewis Hamilton en Mercedes moeten zich alweer verantwoorden bij de stewards in Brazilië. De Brit zou in de cool down lap zijn arm te ver uit de cockpit hebben gestoken en dat is mogelijk tegen de regels van de FIA. De Brit pakte in de uitloopronde een Braziliaanse vlag aan van een marshall.

De FIA meldt dat Hamilton zich samen met een teamvertegenwoordiger om 17:00 lokale tijd moet melden bij de stewards in Brazilië. Hij zou mogelijk artikel 4 van de FIA International Sporting Code hebben gebroken. Hier gaat het over het gebruik van zijn veiligheidsriemen.

Hamilton juichte zeer enthousiast nadat hij over de finishlijn kwam. Hij stak zijn arm ver uit de cockpit nadat hij een vlag aanpakte. Hij heeft dit in het verleden al vaker gedaan. Het is nog niet duidelijk wat voor straf hij hiervoor kan krijgen.