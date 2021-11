Max Verstappen kan leven met tweede plaats: "Hebben schade beperkt gehouden"

Max Verstappen reed een zeer sterke Braziliaanse Grand Prix maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in zijn grote rivaal Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur haalde Verstappen in en reed daarna vrij simpel weg bij de Nederlandse WK-leider. Toch was Verstappen na de race niet teleurgesteld.

Na afloop van de race verscheen Verstappen voor de microfoon van interviewer van dienst Felipe Massa: "We hebben vandaag natuurlijk alles geprobeerd wat we maar konden doen. Het was heel erg leuk vandaag maar in de slotfase kwamen we wat pace tekort."

Hamilton liep door zijn zege wel in op Verstappen in de tussenstand. Toch baalt de Limburger daar niet van. Hij blijft positief en heeft er een heel andere kijk op: "We hebben nog steeds een aardige voorsprong. Vandaag draaide het er vooral om dat we de schade beperkt hielden. Ik heb er vertrouwen in dat we sterker terug zullen komen in de aankomende paar races."