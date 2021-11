Mercedes blaakt van zelfvertrouwen voor de Braziliaanse F1 Grand Prix

Het team van Mercedes heeft zich herpakt na de diskwalificatie van Lewis Hamilton. De Brit werd twee uur voor de sprintrace zijn pole positie ontnomen, maar de Mercedes-coureur stormde van achteren naar de vijfde plek. Ondertussen was de tweede man bij Mercedes - Valtteri Bottas - gemeen snel aan het front. De Fin stoof van zijn plek; verschalkte Max Verstappen zonder aarzelingen en verdween aan de horizon.

Als het een voorproefje is voor de hoofdrace van vanavond, dan kan Max Verstappen zijn borst nat maken. Andrew Shovlin - technisch kopstuk bij Mercedes - klinkt zelfverzekerd over de kansen van het Duits-Britse Mercedes.

Shovlin denkt dat de sprintrace aantoont dat het team er goed voor staat en vandaag flink kan toeslaan: "Het was bemoedigend te zien dat de auto weer zo goed werkt. De omstandigheden waren behoorlijk koel en dat zou ons geholpen kunnen hebben om zo dichter achter anderen te kunnen volgen. Het ziet er naar uit dat wij een goede snelheid hebben hier op deze baan. Deze kampioenschappen winnen zal een van de zwaarste uitdagingen zijn die wij ooit kenden, maar vandaag laat ons er aan herinneren dat wij nooit moeten opgeven."

Ook Toto Wolff ziet dat zijn bolides en coureurs met de vlam in de pijp rondrazen over Interlagos. "Wij hebben volgens mij een goede auto en het was bemoedigend te zien dat wij hier kunnen inhalen, al zal dat vandaag wel anders zijn in warmere temperaturen. Lewis start vanaf P10 met zijn motorstraf en Valtteri begint vanaf pole en is gebrand om te winnen. Het is zeker een heel geruststellend plaatje dan hoe het er nog voor de sprintrace uit zag."

Lewis Hamilton reed als een baas toen hij zich door driekwart van het veld heen wist te vechten. De Brit vertelt dat het allemaal draait om het veranderen van zijn mindset na de teleurstelling van de diskwalificatie gistermiddag. "Natuurlijk was ik verwoest toen ik hoorde over het oordeel, maar je kunt dat je niet laten terughouden. Je moet je hoofd oprichten en door blijven gaan. Ik heb mij snel herpakt, en mij mentaal geconcentreerd op doen wat ik kon doen en dat is gewoon alles geven", verklaart de Mercedes-ster.

Valtteri Bottas zal vanaf pole willen herhalen wat hij deed tijdens de sprintrace, al zal Max Verstappen ook het trucje van Bottas willen kopiëren vandaag.