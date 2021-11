Horner blijft kritisch: "Morgen is een andere race"

Red Bull Racing zag al voor de sprintkwalificatie dat ze een enorm voordeel hadden ten opzichte van Mercedes. Lewis Hamilton werd gediskwalificeerd nadat zijn achtervleugel illegaal werd verklaard. In de sprint werd Max Verstappen tweede en wist Lewis Hamilton zich toch nog naar P5 te rijden.

Red Bull-teambaas Christian Horner was niet verrast door de snelheid van Hamilton. Horner reageerde voor de camera's van Sky Sports: "Om eerlijk te zijn is het geen verrassing, we zagen het gister al. Je zag Lewis zijn straight-line speed en die was echt mindblowing. Wij verloren de start, ze namen een gok met de softs. We startten op de medium en hadden wat problemen met de gear sync."

Horner weet dat de zondag een compleet andere dag is. De teambaas is duidelijk: "Maar alsnog twee punten. Die nemen we en morgen is het een andere race. Het is dan veel warmer. We hadden dit al een paar races zien aankomen. In Turkije begon het en in Mexico zagen we de straight line speed."