OFFICIEEL: FIA oordeelt bikkelhard en diskwalificeert Hamilton, maar: "Geen foute intenties bij Mercedes"

Volgens de stewards van de internationale autosportfederatie had Mercedes geen foute intenties bij het ontwerp waardoor de achtervleugel van Hamiltons bolide te ver bleek open te klappen. De Brit was er snel mee op Interlagos: De W12 reed de ronde ruim vier tienden van een seconde sneller dan Max Verstappens's Red Bull.

Omdat de achtervleugel meermaals te ver openklapte tijdens tests met gewichten en bij gebruik van DRS, concludeert de FIA dat er niet anders kan worden besloten dan diskwalificatie. In verweren gaf Mercedes volgens de stewards overtuigend aan dat er geen sprake kon zijn van foute opzet en de intentie te onsportief te frauderen. Dat stelt de FIA in haar zojuist gepubliceerde oordeel.

Intenties en eerdere geslaagde tests

Volgens Mercedes is hetzelfde onderdeel al meermaals door de tests gekomen gedurende het seizoen en is er geen sprake van opzet. De FIA gaat daarin mee en gelooft de intenties van de meervoudig wereldkampioenen. "De FIA heeft het ontwerp van dit deel van de auto dat nu ter discussie kwam onderzocht en is er tevreden mee dat het ontwerp met de juiste intenties wilde voldoen aan het reglement."