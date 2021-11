Mercedes opnieuw op matje bij FIA over discutabele achtervleugel Hamilton

Toto Wolff ontvangt voor de tweede keer dit weekend een email van de FIA waarin Mercedes weer wordt opgeroepen extra uitleg over de vermeend onreglementaire achtervleugel op Hamilton's auto. Weer moet Wolff bepalen wie van zijn technische kopstukken extra uitleg mag geven bij de FIA. Blijkbaar zijn er nog altijd vragen onopgehelderd over het te ver open klappende DRS-systeem op de W12.

Uit metingen van Jo Bauer bleek vrijdagavond dat de achtervleugel verder openklapt dan de toegestane 8,5 centimeter. Daarmee heeft de Mercedes mogelijk voordeel op rechte stukken vanwege minder luchtweerstand. Hamilton behaalde de pole positie met een auto die volgens de FIA-controleur niet voldeed aan regels. Twaalf andere bolides kwamen wel keurig door dezelfde test, inclusief de tweede Mercedes van Valtteri Bottas.

Diskwalificatie voor Hamilton?

Het is niet helder wanneer de stewards van de FIA tot een besluit over de zaak komen, maar uitspraak kan elk moment komen. De bewijzen en verweren moeten worden afgewogen, zouden FIA officials hebben verklaard. Mogelijk zou er zelfs zondagochtend pas uitspraak worden gedaan, melden sommige media. Anderen denken dat de stewards sowieso een beslissing bekend maken nog vóór de start van de sprintrace, aangezien Hamilton zich ervoor kwalificeerde met de controversiële DRS. In hoeverre de stewards menen dat Hamilton inderdaad voordeel zou hebben gehad met zijn 'foute' achtervleugel, zal wellicht nu snel blijken.