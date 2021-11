Pikant: Hamilton's Mercedes voldoet niet, Bottas' Mercedes komt wél door FIA-tests

Terwijl de achtervleugel van Lewis Hamilton onreglementair wordt bevonden door Jo Bauer van de FIA, blijkt zo'n zelfde onderdeel op de tweede Mercedes wél aan het technisch voorschrift te voldoen. De FIA onderwiep Bottas' Mercedes aan dezelfde scrutineering en daaruit blijkt dat er niets mis is met de tweede Mercedes.

Dat Bottas' bolide wel reglementair uit de tests komt is pikant. Mercedes gaf Lewis Hamilton dus een andere achtervleugel dan Valtteri Bottas. Vorige week was Bottas sneller dan zijn teamgenoot tijdens de kwalificatie voor de GP van Mexico. Dit weekend kwalificeerde Bottas beduidend minder goed tijdens Q3. Het lijkt nu ook minder aannemelijk dat Mercedes weg zou kunnen komen met bijvoorbeeld het argument dat er sprake is van een onbedoelde productiefout bij de ontwikkeling van het nu controversieel verklaarde onderdeel op Hamilton's bolide.

Ruim helft van het veld krijgt zelfde inspectie

Het één en ander valt op te maken uit de inspectierapporten van de technische controleurs van de FIA. Het verslag beschrijft de scrutineering op vrijdag in Brazilië. Voor onderzoeken zijn veel meer bolides uitvoerig onderzocht, valt te lezen. Zo werd ook bij de tweede Mercedes-bolide een dezelfde tests en metingen uitgevoerd aan het bovenste deel van de achtervleugel. Daarnaast bleken nog twaalf andere bolides op dezelfde manier gecontroleerd. Zo bleken ondermeer de Red Bull's, Ferrari's, McLarens en AlphaTauri's netjes te voldoen aan het reglement. Alleen bij Hamilton's auto werd teveel ruimte gemeten bij het open klappende deel van het DRS-systeem.

Protocol: Bewaking en verzegeling

De auto van Hamilton werd vannacht continu bewaakt en de achtervleugel is bij wijze van protocol verzegeld voor de rest van het onderzoek. De vleugel blijkt controversieel omdat de maximale afstand waarmee de vleugel mag openklappen is overschreden. Dat zou betekenen dat de achtervleugel minder weerstand op het rechte stuk heeft waarmee Hamilton mogelijk ongeoorloofd voordeel had bij het behalen van de voorlopige pole position. De FIA riep Mercedes-bobo's en verantwoordelijken gisteravond op het matje voor uitleg over de kwestie.

Stewards moeten besluiten over mogelijke straf

De Mercedes-bolide van Lewis Hamilton voldoet niet aan de voorschriften, zo stelt controleur Bauer. In zijn rapport meldt hij zijn bevindingen en verwijst de zaak naar de stewards voor verdere beoordeling. De autosportfederatie neemt de zaak gewichtig op en zegt mogelijk pas zondagochtend met een uitspraak te komen over een eventuele sanctie. Eerst willen de stewards uitvoerig spreken met alle betrokkenen en zorgvuldig de tijd nemen voor het bestuderen van bewijsstukken. Mogelijk zal Hamilton gediskwalificeerd worden waarbij hij achteraan zou moeten starten tijdens de zondagse race.