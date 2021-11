Gasly stijgt weer eens boven zichzelf uit: "Had de balans niet maar kreeg wel alles voor elkaar"

Pierre Gasly liet in de Braziliaanse kwalificatie maar weer eens zien prima in zijn vel te zitten. De Franse AlphaTauri-coureur kwalificeerde zich als vijfde en was daarmee weer eens 'best of the rest'. Door de aanstaande motorstraf van Lewis Hamilton kan het zomaar eens een mooi weekend worden voor Gasly.

Gasly was in ieder geval een zeer blije man. Bij Sky Sports was hij zeer happy: "Ik moet zeggen dat ik heel blij ben vandaag want ik had een moeilijke eerste vrije training. Ik voelde mij niet goed in de auto en ik maakte echt veel foutjes. Ik kreeg het maar niet voor elkaar."

Ook in het eerste bedrijf van de kwalificatie had Gasly meerdere problemen. Maar hij overwon ze: "Bij de start van de kwalificatie was het vergelijkbaar maar ik focuste mij op het rijden. Ik probeerde om het probleem heen te werken en ik reed waarschijnlijk een van mijn beste rondjes want het was zeker niet makkelijk. Ik had niet de balans die ik wilde maar ik kreeg wel alles voor elkaar."