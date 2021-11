Perez had geen makkelijke kwalificatie: "We overzagen de omstandigheden niet goed"

Sergio Perez zal de sprintkwalificatie op de vierde plaats gaan starten. De Mexicaanse Red Bull-coureur moest zijn teammaat Verstappen en allebei de Mercedessen voorlaten. Net als vele andere coureurs had de Mexicaan een zeer lastige ochtend, de omstandigheden waren immers niet geheel ideaal.

Een week na zijn feestelijke thuisrace was de situatie in Brazilië compleet anders. Tegenover Sky Sports reageerde Perez op zijn vrijdag: "De start van Q1 was nogal tricky. We begonnen een beetje met een achterstand in de kwalificatie maar we boekten al snel progressie. De baan werd wat kouder en we overzagen de omstandigheden niet zo goed tot de laatste ronde. We kwamen een halve tiende tekort."

De Mexicaan zag dat Lewis Hamilton enorm rap was in Brazilië. De Britse Mercedes-coureur heeft een nieuwe ICE en krijgt daar dan ook een gridstraf voor. Perez zag de snelheid bij de concurrentie: "De nieuwe motor leek het best goed te doen. Lewis was ongenaakbaar vandaag. Ik denk dat we er voor morgen goed uitzien."