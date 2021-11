Officieel: Hamilton wisselt ICE en krijgt gridstraf van vijf plaatsen

Het is officieel: Lewis Hamilton wisselt van ICE en dat betekent dat de Brit tegen een gridstraf aanloopt. De geruchten gingen gister al rond en toen ontkende Mercedes het nog in alle toonaarden.

Hamilton zal vijf plaatsen naar achteren gaan op de grid alleen die straf geldt pas over zijn resultaat in de sprintkwalificatie. Dat betekent dat hij de sprint gewoon zal starten op de plek waar hij zich vanavond kwalificeert.

De straf komt op een circuit waar concurrent Red Bull als de favoriet wordt gezien dus het lijkt op een tactische keuze van Mercedes. Hamiltons vorige motorstraf was in Turkije waar hij zich toen niet het podium op kon vechten. Vooralsnog is de Brit de enige met een motorstraf voor dit weekend.