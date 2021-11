Marko emotioneler bij mogelijke titel Verstappen dan bij Vettel: "Hadden toen de beste auto"

Red Bull Racing werd met Sebastian Vettel al vier keer wereldkampioen. Dit jaar maakt het team voor het eerst sinds 2013 weer een echte kans op het grote doel genaamd de wereldtitel. Met Max Verstappen als kopman is het Oostenrijkse team nu heel dichtbij het grote succes.

Een mogelijke wereldtitel van Verstappen zou veel betekenen voor teamadviseur Helmut Marko. De Oostenrijker mocht al vier keer juichen met Vettel maar het mogelijke wereldkampioenschap van Verstappen zou hem nog veel meer doen.

Emotioneler

Tegenover het Duitse RTL legt de topadviseur het uit: "Het is emotioneler. In 2010 hadden we de beste auto, ook al waren Ferrari en McLaren ook heel sterk. Als we nu wereldkampioen worden is dat een enorm succes. We verslaan dan de beste coureur allertijden, dat is een compleet ander level."

Zo snel mogelijk

Na gaat Red Bull in ieder geval keihard verder met hun kiezelharde duel met concurrent Mercedes. Marko maakt dat nog maar eens heel erg duidelijk: "We willen dit zo snel mogelijk tot een succesvol einde brengen. Dat willen we doen met absolute top performances."