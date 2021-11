Button omschrijft Verstappen niet als beste ter wereld: "Als het op pure snelheid aankomt is hij wel de beste"

Max Verstappen maakt dit seizoen een verpletterende indruk. De Nederlandse Red Bull-coureur staat momenteel eerste in de strijd om de wereldtitel en won de afgelopen twee races. Veel kenners zien hem dan ook als de gedoodverfde favoriet voor het winnen van de wereldtitel.

Ook enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button ziet dat Verstappen razendsnel is. In een interview op het YouTube-kanaal van Nigel Green wordt de Brit gevraagd of Verstappen de beste coureur is. Button worstelt met de vraag: "Dat is een moeilijke. Ik denk dat ik ja zou zeggen als het gaat om pure snelheid."

Button wil er dan ook niet aan om Verstappen de allerbeste van de hele aardbol te noemen. De Engelsman is duidelijk: "Is het de beste coureur ter wereld? Waarschijnlijk niet op dit moment. Maar als het aankomt op pure snelheid is er echter niemand die aan hem kan tippen denk ik."