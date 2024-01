'Norris kan geen races winnen door Red Bull-dominantie'

Lando Norris wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment. De Britse McLaren-coureur liet vorig jaar weer mooie dingen zien, maar hij heeft nog steeds geen race gewonnen. Volgens Jenson Button is dat logisch, want Red Bull Racing en Max Verstappen domineren de sport.

Norris kende vorig jaar een zeer sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. De Brit profiteerde van de updates van McLaren en hij stond met enige regelmaat op het podium. Hij jaagt nog steeds op zijn eerste overwinning, maar dat lukte hem ook afgelopen jaar dus niet. Ook in de sprints kon hij geen overwinning pakken, zijn teamgenoot Oscar Piastri deed dat wel in Qatar. Norris baalt van het feit dat hij nog steeds niet heeft gewonnen.

Moeilijk

Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button leeft mee met zijn landgenoot. Button begrijpt dat Norris baalt, maar hij stelt dat het niet zijn schuld is. In gesprek met The Mirror wijst Button namelijk naar de overheersing van Verstappen en Red Bull: "Het is moeilijk, maar op deze manier, met zo'n dominante coureur en zo'n goed team, kan er slechts één persoon winnen. Dus als je tweede kunt worden, is dat een goed startpunt."

Verandering

Button spreekt Norris dan ook moed in. De voormalig Formule 1-coureur kent de sport goed en hij drukt Norris op het hart dat er snel veel kan gaan veranderen: "Het doet pijn als er zo'n dominant team jarenlang heerst in de sport, maar dat verandert ook. We hebben het zien veranderen. Ik dacht vroeger niet dat iemand in staat zou zijn om Mercedes te verslaan, maar dat gebeurde dus wel. Red Bull was ineens daar en ze hebben ze verslagen."