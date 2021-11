Wolff blijft strijdbaar: "We gaan alles geven in Brazilië"

Mercedes werd in Mexico volledig verslagen door grote rivaal Red Bull Racing. Toch geeft de Duitse ploeg zich niet zomaar gewonnen. De formatie maakt immers nog steeds kans op de wereldtitel en ook Lewis Hamilton kan nog steeds wereldkampioen worden. Opgeven doen ze in ieder geval niet.

Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft zich niet gewonnen. Aankomend weekend staat de Braziliaanse Grand Prix op de planning en daar moet de omslag komen voor Mercedes. Velen zien Interlagos echter als een typisch Red Bull-baantje maar daar heeft men bij Mercedes geen boodschap aan.

Privilege

In de vooruitblik van Mercedes op de aankomende race is Wolff duidelijk: "We gaan alles geven wat we hebben in Brazilië en bij de races daarna. We hebben het privilege dat we zo laat in het seizoen nog steeds om de titel vechten. We verwachten dat deze strijd spannend blijft tot het einde . Allebei de teams vechten hard tot de laatste ronde."

Inhaalwerk

Wolff is dan ook zeer strijdbaar: "We hebben wat inhaalwerk te doen. We weten dat het een intense strijd is maar we gaan door met hard pushen en we blijven kijken naar ons einddoel. Het beste aan een triple header is dat je snel de kans krijgt om het positieve momentum terug te pakken."