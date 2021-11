Perez zorgt voor golf van Mexicaanse vreugde: "Ik kon ze horen!"

Sergio Perez zorgde met zijn derde plaats voor een waar volksfeest. De Mexicaanse Red Bull-coureur reed naar de derde plaats en liet het publiek in vreugde uitbarsten. Perez had in de slotfase Lewis Hamilton nog in het vizier maar kwam niet langs de Brit.

Na afloop werd de Mexicaan omhelst door elk aanwezig familielid en ging hij op de schouders. Uiteindelijk verscheen hij voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard: "Het is ongelofelijk. Natuurlijk wilde ik meer vandaag. Ik wilde die één-twee voor het team pakken."

Perez genoot daarnaast van de immense support die hij kreeg van het publiek. De vele honderdduizenden Mexicaanse fans schreeuwden hem hartstochtelijk naar het podium. Hij dankt de fans: "Ik wilde mijn hart geven voor al deze mensen. Ik kon ze zelfs horen toen ik hier door reed!" Daarna werd Perez nog enthousiast toegezongen door het volle Foro Sol en werd het een enorm feest.