Max Verstappen indrukwekkend uit de startblokken in Mexico: "Goede vrijdag"

Max Verstappen komt sterk voor de dag op het Autódromo Hermanos Rodríguez tijdens de tweede vrije trainingen voor de Mexicaanse Grand Prix. De Limburger zelf is ook opgetogen nadat hij Lewis Hamitlon een halve seconde te snel af was op vrijdagmiddag in Mexico-Stad. Tijdens de eerste training kwam de Red Bull nog nipt tekort achter beide Mercedessen. Al met al een veelbelovende start met goede vooruitzichten voor Verstappen voor de kwalificatie van zaterdag, zo lijkt het.

Vieze baan

Op zijn website Verstappen.com verklaart de Red Bull Racing-coureur: “We hadden best een goede dag. We probeerden de hele tijd de auto te verbeteren en beter aan te laten voelen. In de eerste vrije training was de baan nog erg vies maar dat was in de tweede training al een stuk beter. De auto werkte erg goed, er zijn natuurlijk dingen waar we naar moeten kijken. We zijn nooit helemaal tevreden want er zijn altijd dingen die beter kunnen.”

Verstappen zou dus wel eens goed voor de dag kunnen komen tijdens de kwalificatie en de race. “We hebben er een goed gevoel bij maar morgen moeten we er staan. Er zijn nog wat dingen om naar te kijken, maar het is een positief begin van het weekend”, zo concludeert de Nederlander.