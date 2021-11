Vettel allesbehalve fan van teamorders: "Als Checo vooraan rijdt moet hij daar blijven"

Dit weekend is het weekend van de Mexicaanse Grand Prix. Lokale held Sergio Perez kan zomaar eens een pijnlijk weekend tegemoed gaan. Zijn teammaat Max Verstappen vecht immers voor de titel dus de kans bestaat dat Perez zijn positie moet opgeven voor Verstappen.

Sebastian Vettel walgt van het idee. De Duitse Aston Martin-coureur wordt geciteerd door Autosport: "Ik ben geen fan van teamorders. Zelfs als de situatie logisch uit te leggen is. Ik denk dat het dan nog steeds slecht is en ik ben voorstander van het hebben van geen enkele teamorder. Als Checo vooraan rijdt moet hij daar blijven rijden."

Historisch gezien is het wel duidelijk dat Vettel geen fan is van team orders. Het Multi 21-incident staat bij veel Formule 1-fans nog vers in het geheugen. In 2013 negeerde Vettel in Maleisië opzichtig een teamorder. De toenmalig Red Bull-coureur reed op de tweede plek achter zijn teammaat Mark Webber. Hij kreeg te horen dat hij niet mocht aanvallen (Multi 21) maar deed alsof zijn neus bloedde.